Porta Westfalica

Lange Staus bis in den Abend nach Unfall in Porta Westfalica

25.06.2020, 19:55 Uhr | dpa

Ein schwerer Lastwagenunfall auf der A 2 bei Porta Westfalica hat am Donnerstag kilometerlange Staus ausgelöst, die bis in die Abendstunden dauern sollten. Zwei Autofahrer (82 und 55) wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Autobahn wurde bis zum Abend in beiden Richtungen gesperrt.

Laut Polizei war ein Autotransporter um 16.50 Uhr mit drei aufgeladenen Sattelschleppern auf der Fahrt Richtung Hannover aus zunächst unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er hatte die Mittelleitplanke durchbrochen und auf der Gegenfahrbahn zwei Autos gestreift. Dann lenkte der 22-jährige Fahrer den Lastzug zurück und er kam auf der Mittelleitplanke zum Stehen. Ein Rad des Lastwagens habe sich außerdem gelöst und ein Auto getroffen, das Richtung Hannover fuhr.

Verletzt wurden ein entgegenkommender Autofahrer (82) und der Fahrer des Autos, das von dem Lastwagenreifen getroffen wurde. Die Reinigung der Fahrbahn sei besonders aufwendig, da über eine längere Strecke Öl ausgelaufen sei und die Straße an der Stelle mit Flüsterasphalt belegt sei, berichtete der Polizeisprecher. Für die Reinigung sei ein sehr langsam fahrendes Spezialfahrzeug nötig.