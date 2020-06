Nordhausen

Insolvenz: Nordhausen zieht sich aus Regionalliga zurück

25.06.2020, 20:27 Uhr | dpa

Wacker Nordhausen ist finanziell endgültig am Ende und zieht sich aus der Fußball-Regionalliga Nordost zurück. Wie das Präsidium am Donnerstagabend mitteilte, wurde für den Verein beim Amtsgericht Insolvenz angezeigt. "Bei der Sichtung erster Unterlagen war dieser Schritt unumgänglich. Weitere Informationen bezüglich des künftigen Werdegangs behalten wir uns vor", hieß es in einer Mitteilung.

Die Kapitalgesellschaft von Wacker, unter deren Dach der Spielbetrieb für die Profi-Mannschaft organisiert war, hatte bereits im Dezember Insolvenz anmelden müssen. Erst Ende Mai war der umstrittene Präsident Nico Kleofas zurückgetreten und hatte damit den Weg für einen Neuanfang freigemacht.

Nordhausen ist bereits der zweite Thüringer Verein, der sich wegen finanzieller Probleme aus der Regionalliga zurückzieht. Ende Januar hatte der Traditionsclub FC Rot-Weiß Erfurt diesen Schritt bereits vollzogen.