Zwickau

Im Zwickauer VW-Werk rollt der letzte Verbrenner vom Band

26.06.2020, 01:50 Uhr | dpa

Eine Fahne mit dem VW-Logo im Fahrzeugwerk von Volkswagen in Zwickau. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Im Zwickauer Werk des Autobauers Volkswagen geht am heutigen Freitag eine Ära zu Ende: Nach mehr als sechs Millionen produzierten Autos rollt an dem sächsischen Standort das letzte Fahrzeug mit Verbrennungsmotor vom Band. Anschließend soll die Montagelinie umgebaut werden - für die Produktion von E-Fahrzeugen. Bereits Anfang November hatte Volkswagen die Serienproduktion des vollelektrischen ID.3 im Zwickauer Werk gestartet. Die Produktion soll nach und nach auf 1500 Fahrzeuge am Tag hochgefahren werden. Der reine Stromer, der ab September auf den Markt kommt, soll eine neu konzipierte Fahrzeugserie begründen, die auch das Massenpublikum ansprechen und die Grundlage für weitere E-Modelle bilden soll.