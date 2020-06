Magdeburg

Sachsen-Anhalt plant mehr Vermarktung von Welterbestätten

26.06.2020, 02:46 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt will verstärkt für seine Unesco-Welterbestätten werben. Wie das genau aussehen wird, stellen Kulturminister Rainer Robra und Kulturstaatssekretär Gunnar Schellenberger (beide CDU) heute in Magdeburg vor. Grundlage sei die Strategie "Weltkultur erleben in Sachsen-Anhalt 2020-2025", auf deren Basis die Landesregierung die Pflege und Vermarktung der Unesco-Welterbestätten koordinieren werde, hieß es vorab.

46 der weltweit mehr als 1000 Welterbestätten liegen in Deutschland, fünf davon in Sachsen-Anhalt: der Naumburger Dom, die Altstadt von Quedlinburg mit Stiftskirche und Schloss, das Gartenreich Dessau-Wörlitz, die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg sowie das Bauhaus in Dessau.