Magdeburg

Mutmaßliche Drogenhändler in Magdeburg festgenommen

26.06.2020, 10:30 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Magdeburg drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die Festnahme der Männer im Alter von 28, 29 und 49 Jahren sei am Donnerstagabend im Zusammenhang mit der Durchsuchung einer Bar im Stadtteil Neue Neustadt erfolgt, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Bar fanden die Ermittler drei Kilogramm Marihuana und mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Durchsuchung war vom Amtsgericht Magdeburg im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln genehmigt worden.