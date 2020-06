Saarlouis

Maas will erneut um Direktmandat in Saarlouis kämpfen

26.06.2020, 10:53 Uhr | dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will bei der Bundestagswahl 2021 wieder als Direktkandidat in seinem Wahlkreis Saarlouis antreten. "Ich habe es mal fest vor und hoffe, dass meine Partei mich auch noch mal aufstellt", sagte Maas in einem Interview des Saarländischen Rundfunks (SR). Dann würde er sich in seinem Wahlkreis "gerne noch mal" zu Wahl stellen. Und er gehe davon aus, "dass ich mir mit meinem Kollegen aus dem Bundeskabinett, Peter Altmaier (CDU), dann noch einmal einen kleinen Fight liefern werde".

Bei der Wahl 2017 hatte Maas in Saarlouis gegen Altmaier verloren und rückte über die SPD-Landesliste in den Bundestag ein. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte das Direktmandat in dem Wahlkreis bereits 2009 und 2013 für die CDU gewonnen. Beide Saarländer kommen gebürtig aus dem Kreis.