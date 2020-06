Friedberg (Hessen)

Arche-Region ist "Weidelandschaft des Jahres"

26.06.2020, 16:07 Uhr | dpa

Die Arche-Region Flusslandschaft Elbe ist "Weidelandschaft des Jahres" 2020. Die Arche-Region liege im nördlichen Teil der Biosphärenregion Flusslandschaft Elbe mit einem Schwerpunkt in der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus, dem niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie Teilen des mecklenburgischen Landkreises Ludwigslust-Parchim, teilte der Verein Weidewelt, der die Auszeichnung jährlich vergibt, am Freitag in Wetzlar mit. 2016 habe sich ein Betrieb in der Prignitz in Brandenburg angeschlossen. Derzeit würden in der Arche-Region von fast 150 Landwirten und Hobbytierhaltern 88 alte und bedrohte Nutztierrassen mit mehr als 3000 Tieren gehalten.

Weidewelt-Vorsitzender Gerd Bauschmann verwies auf die große Bedeutung von Weidelandschaften für die Ökologie. Nach seinen Angaben binden Viehweiden mehr Kohlendioxid als Wälder. Sie dienten zudem dem Hochwasserschutz und seien Hotspots der Biodiversität.