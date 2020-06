Suhl

Ehrlicher Finder in Suhl bringt Geld zur Polizei

26.06.2020, 18:24 Uhr | dpa

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Mann hat am Freitag in Suhl 160 Euro gefunden und das Geld bei der Polizei abgegeben. Der 65-Jährige bemerkte die Geldscheine vor einer Sitzbank in der Nähe eines Bekleidungsgeschäfts, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stellten das Geld sicher und hoffen nun, dieses bald dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben zu können. Der ehrliche Finder bekam ein großes Lob von der Polizei.