Wismar

Entscheidung der Banken zu MV-Werften erst kommende Woche

26.06.2020, 19:39 Uhr | dpa

Eine Entscheidung der Banken zur Hilfe für die ins Taumeln geratenen MV-Werften wird erst Anfang kommender Woche erwartet. Am Freitag verhandelten Banken über die Freigabe von 175 Millionen Euro aus einem Guthabenkonto - der so genannten "locked box" - für die Werften. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zufolge ist aufgrund der Corona-Pandemie eine Zwischenfinanzierung für das Unternehmen erforderlich, um in den Monaten Juli bis September den Finanzierungsbedarf abzudecken. Landesregierung und Landtag hatten Mitte des Monats Grünes Licht für eine weitere Millionen-Hilfe gegeben.

"Wir sind kurz vor der Ziellinie", sagte Glawe. Die Verhandlungen der Banken seien sehr weit vorangekommen. Im Fokus stehe der Erhalt der Arbeitsplätze, erklärten Glawe und Finanzminister Reinhard Meyer (SPD).

Genting Hong Kong hat als Sicherheit für Krisensituationen während des Baus und des Betriebes der Globalschiffe rund 260 Millionen Euro auf dem Guthabenkonto hinterlegt. 175 Millionen Euro sollen daraus entnommen werden. Das Konto ist an 17 Banken verpfändet, die an der Finanzierung der Schiffe beteiligt sind, wie das Wirtschaftsministerium erläuterte. Für die Öffnung wird die Zustimmung der Banken und Bürgen, zu denen auch das Land Mecklenburg-Vorpommern zählt, benötigt. Für das Votum der Finanzinstitute ist eine Zweidrittelmehrheit vonnöten.