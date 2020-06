Oberhaching

Tennis: Stebe und Marterer DTB-Serien-Zwischenrundensieger

26.06.2020, 20:00 Uhr | dpa

Cedrik-Marcel Stebe in Aktion. Foto: Peter Schneider/KEYSTONE/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe hat die Zwischenrunde der nationalen DTB-Serie in Oberhaching gewonnen und steht wie der unterlegene Finalist Daniel Masur im Halbfinale. Im Endspiel am Freitag setzte sich der mehrfach im Davis Cup eingesetzte Stebe mit 3:6, 6:2, 6:3 gegen Masur durch, der ebenfalls schon für die deutsche Herren-Auswahl gespielt hat. Das Zwischenrundenturnier in Großhesselohe gewann der einstige French-Open-Achtelfinalist Maximilian Marterer.

Das Halbfinale findet vom 9. bis 12. Juli in Meerbusch statt. Die übrigen Zwischenrunden werden am Samstag in Mülheim/Ruhr und Neuss beendet. Der Deutsche Tennis Bund hatte die unter strengen Hygieneregeln stattfindenden Serien für Herren und Damen initiiert, um angesichts der Corona-bedingten Pause auf der weltweiten Tour Spielpraxis zu ermöglichen.