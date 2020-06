Wetzlar

Polizei sucht nach tödlicher Messerattacke einen 24-Jährigen

26.06.2020, 20:27 Uhr | dpa

Nach der tödlichen Messerattacke am Dienstag in Wetzlar fahndet die Polizei nach einem 24-jährigen Verdächtigen. Sie bat am Freitag um Zeugenhinweise, warnte aber auch: "Nicht an die Person herantreten!" Nach früheren Angaben der Polizei waren am Dienstag zwei Gruppen auf dem Bahnhofsvorplatz in heftigen Streit geraten. Dabei wurde ein 25 Jahre alter Mann niedergestochen. Er starb noch während einer Notoperation.

Zur Tatwaffe machten die Ermittler zunächst nur vage Angaben: Es handele sich um ein "Stichwerkzeug". Zunächst wurde nach der Bluttat ein 24-Jähriger festgenommen, aber nach seiner Vernehmung wieder entlassen: Er sei offenbar nur Zeuge der Auseinandersetzung gewesen.