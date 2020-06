Mannheim

Netzwerk: Konsequentes Vorgehen gegen betrunkene Lkw-Fahrer

27.06.2020, 08:08 Uhr | dpa

Ein konsequentes Vorgehen gegen betrunkene Lkw-Fahrer fordert ein Netzwerk aus Unternehmen, Spediteuren, Versicherungen und Verbänden. Mit einer Petition an den Bundestag will die Organisation "Hellwach mit 80 km/h" Landrats- und Ordnungsämter auf Trab bringen. Diese müssten auf "Saufgelage" auf Rastplätzen vor Ende des Wochenendfahrverbotes am Sonntag um 22.00 Uhr reagieren und präventiv Gefahrenabwehr betreiben. Es gebe rechtlich alle Instrumente, auch Fahrer aus dem Ausland bei Überschreiten der Grenze von 1,6 Promille zu belangen, hieß es.

Wenn ein Lastwagen in Schlangenlinien über die Autobahn schlingert, ist meist Alkohol im Spiel, so die Erfahrung von Dieter Schäfer, dem jüngst ausgeschiedenen langjährigen Leiter der Verkehrspolizeidirektion Mannheim. Dem gefährlichen Treiben auf Deutschlands Hauptverkehrsachsen wollen er und der von ihm mit gegründete Verband "Hellwach mit 80/ km/h" nicht länger tatenlos zusehen. "Deutschland tut zu wenig, um die Verkehrsteilnehmer vor den Folgen des Alkoholkonsums von Berufskraftfahrern zu schützen", meint Schäfer der Deutschen Presse-Agentur. "40 Tonnen werden in Händen eines Alkoholikers zu einer gefährlichen Waffe."

Der Auto Club Europa hat einen breiteren Ansatz als "Hellwach". Fahren unter Alkoholeinwirkung sei eine der häufigsten Unfallursachen - unabhängig von der Fahrzeugart. Sprecher Sören Heinze: "Deshalb gilt bei uns: Wer fährt, trinkt nicht, und wer trinkt, fährt nicht - und zwar für alle Verkehrsteilnehmer."