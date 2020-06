Frei-Laubersheim

Alkoholisierter Mann steckt ohne Führerschein im Graben fest

27.06.2020, 09:46 Uhr | dpa

Betrunken und ohne Führerschein hat ein Autofahrer in Frei-Laubersheim (Kreis Bad Kreuznach) einen Wagen in den Straßengraben gefahren. Wie die Polizei am frühen Samstag mitteilte, wurde sie nachts gerufen, weil der Mann wild gehupt habe. Der 19-Jährige hatte demnach einen Streukasten angefahren und war später in dem Graben stecken geblieben. Die Polizei vermutet, dass der Mann neben Alkohol auch Drogen konsumiert hatte, und ermittelt gegen ihn wegen mehrerer Verstöße.