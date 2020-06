Bamberg

Eine Verletzte nach Zusammenstoß in Bamberg

27.06.2020, 10:32 Uhr | dpa

Eine 58 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall in Bamberg leicht verletzt worden. Ein 64-Jähriger übersah am Freitagmittag nach dem Halten an einem Stoppschild einen entgegenkommenden Wagen und stieß mit ihm zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 58 Jahre alte Fahrer des Wagens blieb durch den Aufprall unverletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17 000 Euro.