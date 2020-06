Hof

Einbruch im Drogenrausch eingebildet

27.06.2020, 10:48 Uhr | dpa

Zwei Männer und eine Frau waren in Hof in der Nacht zu Samstag so berauscht, dass sie sich einen Einbruch einbildeten. Gegen 1.00 Uhr nachts rief ein 41-Jähriger wegen eines angeblichen Einbruchs die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort zwar keine Einbruchsspuren erkennen, im Haus brannte aber Licht, wie die Polizei mitteilte. Sie versuchten daraufhin mit den Bewohnern Kontakt aufzunehmen. Diese öffneten die Tür aber erst, als die Feuerwehr sie aufbrechen wollte. Im Haus hielten sich der 41 Jahre alte Anrufer, eine 42-jährige Frau und ein 38 Jahre alter Mann auf, die unter Drogeneinfluss standen.

Die Polizei fand im Haus mehrere Marihuanapflanzen, Marihuana und andere Betäubungsmittel. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.