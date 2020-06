Ochsenhausen

Leiche nach Wohnhausbrand in Ochsenhausen gefunden

27.06.2020, 10:59 Uhr | dpa

Bei einem Wohnhausbrand in Ochsenhausen (Kreis Biberach) ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Die Identität sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Im Laufe des Tages sollen Brandermittler das nun einsturzgefährdete Gebäude untersuchen. Das Feuer brach demnach am frühen Morgen aus. Nachbarn hatten die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Die Brandursache und der entstandene Schaden waren zunächst unklar.