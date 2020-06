Offenbach am Main

Gewitter, Regen und fallende Temperaturen

27.06.2020, 12:37 Uhr | dpa

Blitze sind während eines Gewitters am Himmel zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Gewitter, Hagel und Starkregen: Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstag für Rheinland-Pfalz und das Saarland vor teils heftigen Unwettern gewarnt. Und auch bis zum Wochenstart sind den Meteorologen zufolge weiter Gewitter möglich. Am Sonntag würden die Temperaturen auf 22 bis 27 Grad steigen. Doch seien weitere Schauer und schauerartiger Regen möglich.

Am Montag erreichen die Temperaturen noch Werte bis zu 23 Grad, vor allem am Vormittag könne es weitere Gewitter geben. Am Dienstag werde es mit 22 Grad noch ein wenig kühler. Es bleibe teils stark bewölkt und soll im Tagesverlauf auch regnen.