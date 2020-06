Darmstadt

23-Jähriger nach möglichem Badeunfall vermisst

27.06.2020, 14:17 Uhr | dpa

Ein 23 Jahre alter Mann wird nach einer Party in der Nacht zum Samstag am Aje-See bei Eppertshausen vermisst - er könnte beim Baden verunglückt sein. Zuvor habe ein Gruppe von etwa 20 Menschen an dem See auf einem ehemaligen Steinbruchgelände gefeiert, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Gegen zwei Uhr morgens sei der 23-jährige nach bisherigen Erkenntnissen zum Schwimmen in den See gegangen. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen.

Obwohl sofort Suchmaßnahmen eingeleitet wurden, die bis in den späten Vormittag andauerten, wurde der Mann zunächst nicht gefunden. Bei der Suche kamen auch Spürhunde und Boote zum Einsatz. Ein Tauchereinsatz sei wegen der Eigengefährdung derzeit nicht möglich, sagte ein Polizeisprecher. In dem See, in dem sich noch Förderanlagen und Geräte befänden, sei die Sicht "gleich null". Baden sei in dem See schon lange verboten.