Augsburg

Augsburg-Manager Stefan Reuter kündigt umfassende Analyse an

27.06.2020, 16:02 Uhr | dpa

Manager Stefan Reuter hat eine umfassende Analyse und Aufarbeitung beim FC Augsburg angekündigt. "Wir werden die Saison und die ganzen letzten Jahre analysieren, weil es ist unheimlich anstrengend und nervenaufreibend, wenn du immer bis Saisonende um den Klassenerhalt kämpfst", sagte Reuter am Samstag vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig dem TV-Sender Sky. Zugleich überlegt er eine Neuausrichtung des Teams mit personellen Umbrüchen. "Da wollen wir schon schauen, was wir noch verändern können, um möglichst eine ruhigere Saison zu spielen."