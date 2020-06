Barsinghausen

Verbandstag für Fußball-Saisonabbruch in Niedersachsen

27.06.2020, 17:03 Uhr | dpa

Die Mitglieder des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) haben bei einem Außerordentlichen Verbandstag den Saisonabbruch im Amateurbereich unterhalb der Regionalliga Nord bestätigt. 91,1 Prozent stimmten am Samstag in Barsinghausen für den entsprechenden Vorschlag des NFV-Vorstands. Damit enden 107 Tage nach der Unterbrechung aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Fußball-Ligen in Niedersachsen endgültig. Der Beschluss sieht vor, dass in den Tabellen die sogenannte Quotientenregelung angewendet wird. Alle Clubs auf den Aufstiegs- und Relegationsplätzen steigen auf, Absteiger gibt es nicht.