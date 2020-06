Steinhöfel

Leiche in ausgebranntem Wagen in Steinhöfel entdeckt

27.06.2020, 20:10 Uhr | dpa

In einem ausgebrannten Auto in Steinhöfel (Kreis Oder-Spree) ist eine Leiche entdeckt worden. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei dem Opfer um den Fahrer des Autos handelt - einen 63 Jahre alten Mann. Einsatzkräfte hätten am Samstag den ausgebrannten Wagen auf einem Feld entdeckt, sagte ein Sprecher. Während der Fahrt sei eine Gasflasche im Auto detoniert. Warum, war zunächst unklar. Die Polizei vermutet, dass das Fahrzeug daraufhin von der Fahrbahn abgekommen sei. Der Insasse sei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.