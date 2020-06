Freiburg im Breisgau

Freiburg-Trainer Streich lobt DFL-Konzept: "Vorbildlich"

27.06.2020, 21:05 Uhr | dpa

Freiburgs Trainer Christian Streich hat nach dem Saisonabschluss das Konzept für den Bundesliga-Spielbetrieb in der Coronavirus-Krise gelobt und sich bei der Deutschen Fußball Liga bedankt. "Was da geleistet wurde, war vorbildlich", sagte der 55-Jährige nach dem 4:0 des SC Freiburg am Samstag gegen den FC Schalke 04. "Ganz viele Länder und Ligen konnten aufgrund dieser Konzepte nachziehen überall in der Welt. Das ist eine großartige Leistung. Da können die Leute sehr, sehr stolz drauf sein."