Karben

Fünf Verletzte bei Unfall im Wetteraukreis

27.06.2020, 22:08 Uhr | dpa

Fünf Menschen sind bei einem Unfall im Wetteraukreis verletzt worden, drei davon schwer. Zwei Autos seien am Samstagabend nahe Karben zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 26 Jahre alter Autofahrer einem anderen Wagen beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Der 26-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Seine beiden Beifahrer wurden ebenfalls schwer verletzt, die Insassen des anderen Autos leicht.