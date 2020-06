Weimar

Erinnern an die Verfolgung von Homosexuellen in der NS-Zeit

28.06.2020, 01:34 Uhr | dpa

In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar wird heute an die Verfolgung von Homosexuellen durch die Nationalsozialisten erinnert. Nach Schätzungen wurden in der NS-Zeit etwa 10 000 Homosexuelle in Konzentrationslager gebracht, etwa 650 von ihnen nach Buchenwald. Dort wurden sie unter anderem für medizinische Experimente missbraucht. Jeder Dritte von ihnen starb. An der Gedenkveranstaltung wollen sich auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) uns Justizminister Dirk Adams (Grüne) beteiligen. Die Gedenkstunde wird traditionell von der Aids-Hilfe Weimar und Ostthüringen organisiert.