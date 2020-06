Offenbach am Main

Woche beginnt in Hessen mit Regen

28.06.2020, 14:31 Uhr | dpa

Nach einem wechselhaften Sonntag starten die Menschen in Hessen mit Regen und einzelnen Gewittern in die Woche. Der Montag beginnt wechselnd oder stark bewölkt, Schauer sind möglich, sogar einzelne Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst zwischen 19 und 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es wechselnd oder gering bewölkt und niederschlagsfrei bei 12 bis 7 Grad. Der Dienstag wird wolkig, teils auch stark bewölkt, zum Abend fällt örtlich etwas Regen. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 25 Grad. Der Wind weht mäßig aus Südwest, frischt aber zeitweise stark böig auf.