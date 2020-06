Heidenheim an der Brenz

Heidenheim-Trainer: "Viel mehr Druck" in anderen Branchen

28.06.2020, 15:55 Uhr | dpa

Trainer Frank Schmidt von Relegations-Anwärter 1. FC Heidenheim hat vor dem letzten Saisonspiel die Relevanz von Fußball in der Corona-Krise heruntergespielt. "In der heutigen Zeit von Druck im Fußball zu sprechen, da gibt es ganz andere Bereiche und Branchen, wo viel mehr Druck drin ist. Es ist Fußball", sagte Schmidt am Sonntag bei Sky kurz vor dem entscheidenden Spiel bei Arminia Bielefeld. "Wir freuen uns, dass wir so weit vorne sind. Wir wollen die Chance nutzen." Mit einem Sieg hätte Heidenheim den Aufstiegsrelegationsrang in der 2. Fußball-Bundesliga sicher.

Schmidt ist seit fast 13 Jahren Trainer des 1. FC Heidenheim. "Das ist keine One-Man-Show. Ich habe viele gute Leute um mich herum", sagte er. "Natürlich ist diese Kontinuität im ganzen Verein ein Grund dafür, warum wir uns entwickelt haben. Auch in Situationen, in denen es nicht so gut lief, haben wir zusammen gehalten."