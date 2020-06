Regensburg

Dank Testroet und Zulechner: Aue feiert Sieg in Regensburg

28.06.2020, 17:50 Uhr | dpa

Der FC Erzgebirge Aue schließt die Saison der 2. Fußball-Bundesliga auf dem siebten Platz ab. Am letzten Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster beim SSV Jahn Regensburg mit 2:1 (1:1). Den frühen Führungstreffer der Gastgeber durch Charalambos Makridis (2. Minute) glich Pascal Testroet (45.+2) noch vor der Pause aus. In der 87. Minute traf der eingewechselte Philipp Zulechner zum Auswärtssieg.

"Regensburg hat es uns sehr schwer gemacht, hat von der ersten Sekunde an versucht uns unter Druck zu setzen. Es wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir mit leeren Händen nach Hause gefahren wären. Aber es ist trotzdem nicht unverdient. Wir sind sehr froh und versuchen das in der nächsten Saison zu wiederholen", sagte Schuster.

Der Coach musste auf die verletzten Mittelfeldspieler Jan Hochscheidt und Calogero Rizzuto verzichten. Für das Duo rückten Dimitrij Nazarov und John Patrick Strauß in die Startelf. Die Auer wurden bereits in der Anfangsphase kalt erwischt. Nach einer Flanke von Sebastian Stolze köpfte Jahn-Stürmer Andreas Albers an den linken Pfosten, anschießend sprang der Ball direkt vor die Füße von Makridis, der aus kürzester Distanz nur noch zum 1:0 für die Bayern einschieben musste.

Der frühe Rückstand beeindruckte die "Veilchen", die im Spielaufbau viele Fehler produzierten. Torhüter Robert Jendrusch verhinderte mit einer Parade nach einem Abschluss von Benedikt Gimber den zweiten Gegentreffer (11.). In der 16. Minute vergab Strauß auf der anderen Seite die Chance zum Ausgleich. Seinen Schuss aus elf Metern konnte Schlussmann Alexander Weidinger entschärfen.

Die Regensburger waren im ersten Durchgang die zielstrebigere und gefährlichere Mannschaft. Vor allem Albers sorgte immer wieder für Unruhe in der Auer Hintermannschaft. In der 32. Minute tauchte der Däne erneut vor Jendrusch auf, der FCE-Keeper blieb wiederum Sieger.

Aus dem Spiel heraus tat sich das Schuster-Team sehr schwer, so dass eine Standardsituation für das 1:1 sorgen musste. Philipp Riese zirkelte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Freistoß direkt auf Testroet, der mit einem Kopfball seinen siebten Saisontreffer erzielte.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Sachsen die Partie offener gestalten. Nazarov (55.) und Strauß (58.) ließen Möglichkeiten zur Führung ungenutzt. Auf der anderen Seite rettete Jendrusch gegen Makridis (75.). Die Auer gaben sich mit dem Unentschieden aber nicht zufrieden und kamen in der Schlussphase durch Joker Zulechner noch zum Siegtreffer.