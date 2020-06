Osterhofen

Motorradfahrer kracht gegen Schutzplanke und stirbt

28.06.2020, 18:40 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in Niederbayern gegen eine Schutzplanke gekracht und gestorben. Durch den Aufprall sei der 46-Jährige am Sonntagvormittag von seinem Motorrad geschleudert und einige Meter entfernt auf einer Wiese liegengeblieben, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Österreich zog sich bei dem Unfall in der Nähe von Osterhofen (Landkreis Deggendorf) so schwere innere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort starb. Seine Lebensgefährtin, die vor ihm fuhr, erlitt der Polizei zufolge einen Schock.