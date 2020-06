Moormerland

Testphase für Tidesteuerung am Emssperrwerk beginnt

29.06.2020, 02:45 Uhr | dpa

Der Zustand der Ems macht Umweltschützern seit Jahren Sorgen - von heute an wird getestet, ob sich die Wasserqualität durch ein neues Verfahren verbessern lässt. Dafür werden die Tore des Emssperrwerkes im Kreis Leer in unterschiedlichen Rhythmen geschlossen, um zu regulieren, wie viel Schlick aus der Nordsee in den Fluss hinein gespült wird. Das Grundproblem: Mit der Flut fließt mehr Schlick in die Ems als bei Ebbe wieder abfließt - dadurch wird die Wasserqualität kontinuierlich schlechter.

Das Sperrwerk wird zunächst vier Wochen lang bei jeder Tide und danach dann bei jeder zweiten Tide geschlossen. So soll das Wasser klarer werden. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) setzt darauf, dass das Sperrwerk ein entscheidender Faktor ist, um die ökologische Situation der Ems zu verbessern.