Köthen (Anhalt)

Ausstellung zur Geschichte des Schlossparks Köthen

29.06.2020, 05:57 Uhr | dpa

Mit einer Ausstellung wird an die Entwicklung des Köthener Schlossparks erinnert. Unter dem Motto "Schlosspark Köthen - Lebensraum und Gartentraum" werden von Dienstag an im Schloss 58 Objekte gezeigt, teilte die Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) mit. Die Schau endet am 29. November. Eine offizielle Eröffnung gibt es in Zeiten von Corona nicht, stattdessen wird auf YouTube zur Information ein Film gezeigt. Auf rund 200 Quadratmetern wird die Entwicklung des Areals von der Frühzeit bis in die Gegenwart dokumentiert. Älteste, rund 7500 Jahre alte Stücke, sind eine bandkeramische Randscherbe mit einem Getreidekornabdruck aus Köthen sowie ein Bruchstück eines Reibsteins, ebenfalls aus Köthen.