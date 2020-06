Dresden

Frauke Roth bleibt Philharmonie-Intendantin in Dresden

Die Musikerin Frauke Roth bleibt Intendantin der Dresdner Philharmonie. Der Stadtrat verlängerte den Vertrag mit ihr bis zum Jahr 2026. "Die überfraktionelle Zustimmung des Stadtrates ist ein Vertrauensbeweis, der unsere gemeinsame Arbeit stärkt, darüber freue ich mich sehr", erklärte Roth am Montag in Dresden: "Die Klasse der Dresdner Philharmonie in der Welt zu verankern und zugleich hier in Dresden im Kulturpalast zu arbeiten, sind eine starke Motivation für meine weitere Arbeit." Roth leitet die Dresdner Philharmonie seit 2015. In ihre Amtszeit fällt die Einweihung des neuen Konzertsaals im Dresdner Kulturpalast.