Wittlich

Reihentests rund um Schlachthof in Wittlich begonnen

29.06.2020, 10:58 Uhr | dpa

Rund um einen größeren Schlachthof in Wittlich haben am Montag die von der rheinland-pfälzischen Landesregierung angeordneten Reihentests begonnen. Am Montag sollten zunächst die Mitarbeiter des Fleischhygieneamtes getestet werden, sagte der Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in Wittlich. Am Dienstag und Donnerstag seien Testungen von rund 600 Mitarbeitern des Schlachtbetriebs geplant. Am Mittwoch und Freitag sollten zudem Fleischklassifizierer, Fahrer und Reinigungspersonal Abstriche in der Corona-Teststation abgeben. Insgesamt gebe es 700 Testungen.

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem großen Fleischbetrieb in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung angeordnet, alle Beschäftigten in sechs fleischverarbeitenden Betrieben in Rheinland-Pfalz auf das Virus zu testen. Die Reihentestungen in zwei großen und vier kleineren Betrieben seien in dieser Woche geplant, hieß es vergangene Woche. Schlachtbetriebe in Größenordnungen wie in Nordrhein-Westfalen gibt es in Rheinland-Pfalz nicht.

In Wittlich sind seit Anfang Juni zwei Mitarbeiter des Schlachthofs positiv auf Covid-19 getestet worden. Es habe sich um Einzelfälle gehandelt, Umfeld-Untersuchungen blieben negativ, sagte der Sprecher. Hinzu kamen zwei weitere Fälle von Infektionen bei Beschäftigten, die den Betrieb aber nicht betreten hätten: Bei ihnen sei das Virus nach deren Rückkehr aus dem Heimaturlaub bei einer Eingangstestung entdeckt worden, hieß es.

Für die Reihentests war im Kreis Bernkastel-Wittlich die Zahl der Teststrecken bis zum Wochenende aufgestockt worden, so dass nun bis zu fünf Testungen gleichzeitig möglich sind.