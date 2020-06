Bamberg

Bamberg trennt sich von Olinde, Crawford und Obasohan

29.06.2020, 12:27 Uhr | dpa

Bamberg (dpa/lby) - Die Basketballer von Brose Bamberg trennen sich von drei Spielern. Louis Olinde, Jordan Crawford und Retin Obasohan werden nach der Sommerpause nicht mehr nach Franken zurückkehren, teilte der Bundesligist am Montag mit. Der 22-jährige Olinde habe sich gegen eine Vertragsverlängerung beim ehemaligen Serienmeister, für den er seit 2016 spielte, entschieden. Er wolle "den nächsten Schritt in meiner Karriere" gehen, sagte er. Der frühere NBA-Profi Crawford und Obasohan waren erst in dieser Spielzeit verpflichtet worden. Nach dem Ende der Verträge machte Bamberg ihnen keine neuen Angebote.