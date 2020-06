Lübbecke

Mann springt von Brücke auf anderen im Wasser

29.06.2020, 13:39 Uhr | dpa

Ein Mann (19) ist bei einem Sprung von einer Brücke in den Mittellandkanal bei Lübbecke auf dem Kopf eines Bekannten (18) gelandet. Der 18-Jährige verlor das Bewusstsein und wurde verletzt. Ein Augenzeuge zog ihn an Land, ein Mädchen (13) rief die Rettungskräfte.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren am Samstag zunächst zwei 19-Jährige von der Brücke gesprungen. Es folgte der 18-Jährige - und der dritte 19-Jährige. Der war aber so schnell, dass er auf den jungen Mann im Wasser sprang.

Nachdem er an Land gezogen worden war, kam der 18-Jährige wieder zu sich und wurde von einem Notarzt versorgt. Er kam in ein Krankenhaus. Vor den Gefahren des Brückenspringens warnt die Polizei immer wieder. "Der Kanal ist kein Schwimmbad", teilte die zuständige Wasserschutzpolizei in Minden mit: "Im trüben Wasser kann sich nicht sichtbares Treibgut befinden, an denen sich ein Springer verletzten kann."