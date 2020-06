Ravensburg

29-Jähriger nach mutmaßlichem Angriff auf Polizisten in Haft

29.06.2020, 19:09 Uhr | dpa

Nach dem mutmaßlichen Angriff auf zwei Polizisten in Ravensburg ist ein 29 Jahre alter Verdächtiger verhaftet worden. Ein Richter ordnete am Montag Untersuchungshaft an, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Den Ermittlungen zufolge soll der junge Mann in der Nacht zum Sonntag einem Streifenpolizisten einen heftigen Stoß mit dem Knie gegen den Kopf verpasst haben und ihn dabei schwer verletzt haben. Der Beamte erlitt laut Polizei eine Verletzung an einem Halswirbel und vermutlich eine Gehirnerschütterung. Bei einem anschließenden Gerangel soll der 29-Jährige einen weiteren Polizisten am Arm verletzt haben. Zur Tatzeit hatte der tatverdächtige Türke laut Polizei einen Atemalkoholwert von 0,68 Promille.

Zuvor hatten die Beamten einen 28 Jahre alten Autofahrer kontrollieren wollen, dabei wurden sie von einer etwa zehnköpfigen Gruppe umringt. Ein Unbekannter entriss einem Polizisten den Führerschein des 28-Jährigen. Als der Beamte ihm Handschellen anlegen wollte, soll es zu der Attacke durch den 29-Jährigen gekommen sein. Der 28-jährige Autofahrer flüchtete zunächst, stellte sich jedoch noch am Sonntag der Polizei. Ein 25 Jahre alter Mann aus der Gruppe wurde ebenfalls festgenommen.