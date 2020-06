Schwegenheim

Gemeinde Schwegenheim schließt nach Corona-Fällen Schulen

29.06.2020, 19:40 Uhr | dpa

Eine 3D-Darstellung eines Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die rund 3000 Einwohner zählende Gemeinde Schwegenheim in Rheinland-Pfalz schließt nach einer Kita wegen zahlreicher neuer Coronavirus-Infektionen auch zwei Schulen. Das teilte der Kreis Germersheim am Montag mit. Nachdem der Kreis drei Wochen lang nahezu coronafrei geblieben sei, kam es jetzt binnen weniger Tage zu 28 positiven Fällen. Bis auf einen alle in Schwegenheim.

Alle Infizierten hätten einen Bezug zu einer Glaubensgemeinde, hieß es. Unklar sei aber, wie es zu den Neuinfektionen gekommen sei. Die Infizierten und alle ermittelten Kontaktpersonen seien in Quarantäne. Nachdem am Montag bereits eine Kita geschlossen blieb, werde nun auch eine Grund- und eine Realschule geschlossen. Einige Kinder seien zwar aus betroffenen Familien, wurden selbst aber nicht positiv getestet.