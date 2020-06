Hof

Bombe in Hof entschärft

29.06.2020, 19:59 Uhr | dpa

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Montagnachmittag rund 50 Anwohner eines Neubaugebiets in Hof ihre Häuser verlassen. Die Bombe war von einer Spezialfirma aufgespürt worden. Diese begleitete die dortigen Bauarbeiten von Anfang an, weil das Gebiet direkt in der damaligen Flugbahn der Bomber zum Bahnhof liegt. Wie die Polizei mitteilte, wurden 20 Häuser evakuiert, bis ein Sprengkommando aus Nürnberg den Zünder entfernt und die Bombe geborgen hatte. Nach zwei Stunden konnten die Anwohner gegen 18.30 Uhr in ihre Häuser zurückkehren.