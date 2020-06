Wiesbaden

Mann schießt in Lokal mit Schreckschusswaffe

29.06.2020, 23:05 Uhr | dpa

In einem Lokal in Wiesbaden soll ein Mann mehrmals mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Mitarbeiter überwältigten ihn schließlich und hielten den 20-Jährigen am Boden fest, bis Polizisten eintrafen. Sie nahmen ihn in Gewahrsam, wie die Polizei weiter mitteilte. Nach Angaben der Zeugen hat der Mann das Lokal mit der Schreckschusspistole betreten und dreimal geschossen; zweimal in Richtung eines Mitarbeiters und einmal in die Luft. Verletzt wurde niemand. Weitere Informationen - etwa zum Motiv des Mannes - teilte die Polizei zunächst nicht mit.