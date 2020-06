Wiesbaden

Kultusminister stellt Leitlinien für Schulen nach Ferien vor

30.06.2020, 02:06 Uhr | dpa

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) wird heute in Wiesbaden in den Corona-Leitlinien vorstellen, wie Hessens Schulen nach den Sommerferien ins neue Schuljahr starten sollen. Das Konzept haben Experten des Ministeriums zusammen mit den Schulleitern aller Schulformen und aus allen Regionen im Land erarbeitet. Mit am Tisch saßen auch Vertreter der Eltern und Schüler. Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, dass möglichst alle Schüler in Hessen wieder an fünf Tagen in der Woche in die Schule gehen können.