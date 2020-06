Aalen

Wahl des Landrats im Ostalbkreis

30.06.2020, 02:17 Uhr | dpa

Eine Frau gibt an einer Wahlurne ihre Stimme ab. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Im Ostalbkreis wird heute ein neuer Landrat gewählt. Der seit 1996 amtierende Landrat Klaus Pavel (67, CDU) kandidiert nach drei Wahlperioden aus Altersgründen nicht mehr. Sein Nachfolger wird das Amt am 12. September antreten. Für die Wahl in einer öffentlichen Sitzung des Kreistags in der Stadthalle Aalen haben sich Joachim Bläse (CDU), Volkmar Bauer (parteilos) und Harald Reinhard (parteilos) beworben.

Der aussichtsreichste Kandidat ist Bläse, der Erste Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd. Er ist Fraktionschef der CDU im Kreistag und wird auch von den Freien Wählern unterstützt. Beide Fraktionen verfügen im Kreistag des 314 000 Einwohner zählenden Landkreises über die absolute Mehrheit.

Der Landrat wird vom Kreistag für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt und ist der gesetzliche Vertreter des Landkreises.