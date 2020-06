Wilsdruff

Motorradfahrer stürzt auf A4 und wird von Auto erfasst

30.06.2020, 07:57 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) erst gestürzt und dann angefahren worden. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei Dresden am Dienstag sagte. Der Motorradfahrer habe sich bei dem Sturz mehrfach überschlagen. Das nachfolgende Auto habe den jungen Mann trotz Vollbremsung erfasst. Die A4 blieb wegen der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Dresden bis 23.00 Uhr gesperrt. Weshalb der Motorradfahrer stürzte, war am Dienstagmorgen noch unklar.