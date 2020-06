Quickborn

Toter auf Reiterhof entdeckt: Mordkommission ermittelt

30.06.2020, 11:22 Uhr | dpa

Auf einem Reiterhof in Quickborn im Kreis Pinneberg ist ein Toter gefunden worden, der eine Schusswunde aufwies. Eine Frau entdeckte die Leiche des 44-Jährigen am Montagabend, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mitteilte. Eine Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe nahm die Ermittlungen auf. Unter anderem müsse geklärt werden, ob der Tote Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Rechtsmediziner sollten den Leichnam am Dienstag untersuchen. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.