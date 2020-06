Braunschweig

Schröder garantiert Basketball Löwen "Mindestetat"

30.06.2020, 12:53 Uhr | dpa

Basketballer Dennis Schröder steht mit Ohrhörern beim Aufwärmen in der Halle. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nationalspieler Dennis Schröder gibt den Basketball Löwen aus seiner Heimatstadt Braunschweig in der Corona-Krise eine gewisse finanzielle Sicherheit. "Wir haben einen festen Grundstock für die Mannschaft, einen Mindestetat, den Dennis garantiert", wird Anwalt Filip Piljanovic, der Schröder bei den Niedersachsen rechtlich vertritt, am Dienstag von der "Braunschweiger Zeitung" zitiert. Der 26 Jahre alte Schröder vom NBA-Team Oklahoma City Thunder soll in den kommenden Tagen alleiniger Gesellschafter seines früheren Clubs werden.

Das Engagement Schröders hilft den Braunschweigern auch auf andere Art und Weise bei der Kaderplanung. "Der Name Dennis Schröder zieht enorm", sagte Piljanovic. "Es melden sich viele, die bei uns spielen wollen."