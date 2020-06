Ziesar

Tödlicher Unfall auf Autobahn 2 bei Ziesar

30.06.2020, 13:01 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Ziesar ist der Fahrer eines Kleintransporters gestorben. Zunächst sei es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten in Fahrtrichtung Potsdam gekommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Autofahrer sei mit seinem Wagen von hinten auf einen Lkw aufgefahren, wobei sich die Beifahrerin verletzte. Im Zuge der Räumungsarbeiten an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg sei die Fahrtrichtung Potsdam komplett gesperrt worden. Daraufhin sei es zu einem Folgeunfall gekommen. Bei diesem sei ein Kleintransporter mit einem Sattelzug kollidiert.

"Der Fahrer des Kleintransporters ist dabei ums Leben gekommen", sagte die Polizeisprecherin. Zum Alter des Mannes machte sie zunächst keine Angaben. Ein Unfallgutachter war am Dienstag bei Ziesar (Landkreis Potsdam-Mittelmark) vor Ort. Gegen Mittag konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Weitere Menschen sind den Angaben zufolge körperlich nicht zu Schaden gekommen. Der Lkw-Fahrer, der in den tödlichen Unfall involviert war, wurde seelsorgerisch betreut.