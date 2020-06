Flensburg

KBA überwacht Rückruf zum Notrufsystem im neuen Golf 8

30.06.2020, 13:59 Uhr | dpa

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat mit der Überwachung des Rückrufs von Golf-8-Modellen wegen Problemen beim elektronischen Notrufassistenten begonnen. Volkswagen will mögliche Funktionsstörungen des Systems per Software-Update beheben und hatte einen zwischenzeitlich erlassenen Auslieferungsstopp Anfang Juni wieder aufgehoben. Die Daten der betroffenen Kunden sollten anschließend beim KBA abgefragt werden - in der Datenbank der Flensburger Behörde ist die entsprechende Aktion jetzt verzeichnet.

In Deutschland geht es demnach um 15 008 und weltweit um 36 166 Exemplare. "Es besteht die Möglichkeit, dass keine Funktion des Notrufassistenten gegeben ist", heißt es. Auch beim Skoda Octavia, der auf dem gleichen Grundbaukasten wie der Golf 8 basiert, waren die Auslieferungen zunächst gestoppt worden. VW hatte erklärt, eine überarbeitete Software des eCall-Systems in der weiteren Produktion des Golf serienmäßig aufzuspielen. Die schon verkauften Fahrzeuge sollen die frische Version im Rahmen des Rückrufs erhalten.