Schwerin

Weniger Baugenehmigungen für Wohnungen

30.06.2020, 14:45 Uhr | dpa

Der Wohnungsbau droht in Mecklenburg-Vorpommern an Fahrt zu verlieren. Die zuständigen Behörden erteilten im vergangenen Jahr Baugenehmigungen für 6275 Wohnungen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin mitteilte. Das sind 1,7 Prozent weniger als im Jahr davor, als 6386 Wohnungen genehmigt wurden. Im Jahr 2017 waren sogar Baugenehmigungen für 6645 Wohnungen erteilt worden. Seit dem Jahr 2015 werden jährlich Baugenehmigungen für mehr als 6000 Wohnungen erteilt, davor lag die Zahl darunter.

Die meisten Wohnungen, für die 2019 Baugenehmigungen erteilt wurden, sollen im Landkreis Vorpommern-Greifswald entstehen (1155). In der Hansestadt Rostock sind es 1111. In Rostock und Greifswald gilt wegen teils hoher Mietbelastungen die Mietpreisbremse. Die wenigsten Genehmigungen gab es dem Amt zufolge in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (410 Wohnungen) und Ludwigslust-Parchim (499) sowie in der Landeshauptstadt Schwerin (513).