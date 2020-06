Sömmerda

Unbekannte verwüsten Räume in Berufsschule in Sömmerda

30.06.2020, 15:51 Uhr | dpa

Unbekannte haben Räume in einer Berufsschule in Sömmerda verwüstet und Technik und Bargeld gestohlen. Der Hausmeister der Einrichtung stellte am Montag fest, dass die Unbekannten über ein Baugerüst in das erste Obergeschoss der Schule geklettert waren und dort Räume verwüstet hatten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei ihrem Streifzug durch das Gebäude nahmen sie demnach mehrere Laptops, Computer, Beamer und Bargeld mit. Allein der Wert der Beute betrug den Angaben zufolge rund 10 000 Euro. Zudem verteilten sie Farbpulver in den Schulräumen und "hinterließen großes Chaos", wie die Polizei berichtete.