Saarbrücken

Knapp 10 Millionen Euro: Rettungsschirm für Vereine

30.06.2020, 15:55 Uhr | dpa

Das Saarland unterstützt Vereine, die unter der Corona-Pandemie leiden, mit mehr als 9,7 Millionen Euro. Der Ministerrat verabschiedete am Dienstag ein Programm, das gemeinnützig anerkannte Vereine unbürokratisch unterstützen soll. Ab Montag und bis zum 31. Oktober können die Hilfen online beantragt werden.

Laut Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) habe das Saarland mit etwa 10 000 Vereinen und einer Vereinsdichte von zehn je tausend Einwohner das stärkste Vereinsleben in ganz Deutschland. Fast jeder Zweite im Saarland engagiere sich ehrenamtlich in einem Verein. "Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist deshalb bei uns stärker als andernorts", sagte er. Die Corona-Pandemie habe erhebliche Auswirkungen: Denn viele Chöre, Orchester oder Tanzgruppen lebten von Aufführungen, Sportvereine finanzierten sich durch Eintrittsgelder, Dorf- und Stadtfeste seien verboten. "Deshalb war uns von Anfang an klar, dass es uns nicht gleichgültig ist, mit welchen Problemen das Vereinsleben belastet ist in diesen Zeiten", sagte Hans.

Alle Vereine können eine pauschale Hilfe beantragen, die gestaffelt nach der Mitgliederstärke ist. Sie reicht von 1500 Euro für 100 Mitglieder bis zu 3000 Euro ab 701 Mitgliedern. Stiftungen erhalten pauschal 1500 Euro. Darüber hinaus kann bei einer existenzbedrohenden Lage eine Liquiditätshilfe von bis zu 10 000 Euro gewährt werden.

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) sieht die Vereine als den Kitt, der die saarländische Gesellschaft zusammenhalte. Man könne sich gar nicht vorstellen, was es bedeuten würde, gerade auch für Kinder und Jugendliche, wenn dieses Engagement vieler Vereine wegfallen würde "und wieviel Geld wir dann als Staat in die Hand nehmen müssten, um noch nicht mal ansatzweise das zu kompensieren, was über die aktive Vereinsarbeit geleistet wird", so Rehlinger.