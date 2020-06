Bispingen

Rekord-Modelleisenbahn in der Heide öffnet

01.07.2020, 02:02 Uhr | dpa

Die nach Veranstalterangaben größte Modellbahnanlage der Welt unter der Indoor-Skihalle Snow Dome bei Bispingen im Heidekreis öffnet heute. Wegen der Corona-Pandemie musste der ursprünglich für April geplante Eröffnungstermin verschoben werden. Insgesamt sollen 500 Züge auf zunächst 20 Kilometern Gleisstrecke durch verschieden Themenwelten rollen. Die 12 000 Quadratmeter große Anlage liegt unter dem auf Stelzen stehenden Teil der Skihalle an der Autobahn 7 zwischen Hamburg und Hannover. Derzeit ist laut Guinness-Buch der Rekorde das Miniatur Wunderland in Hamburg die weltweit größte Modelleisenbahn. Dort wird die Spurweite H0 verwendet, in Bispingen die gut doppelt so breite Spurweite G.