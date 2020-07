Halle (Saale)

Direktion stellt Bericht zum Arbeitsmarkt im Juni vor

01.07.2020, 03:02 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert heute über die Lage am Arbeitsmarkt im Juni in Sachsen-Anhalt. Zuletzt waren rund 91 600 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Mai im Land bei 8,2 Prozent, bundesweit bei 6,1 Prozent. Rund 2,8 Millionen Menschen waren den Angaben nach in Deutschland ohne Job.

Angesichts der Corona-Pandemie hatten unterdessen viele Arbeitgeber Kurzarbeit angemeldet. In Sachsen-Anhalt betraf dies zwischen März und Mai rund 215 600 Arbeitnehmer. Das war rund ein Viertel der insgesamt 809 300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land (September 2019), wie die Regionaldirektion mitgeteilt hatte.

Zugleich zeigten sich Unternehmen laut Arbeitsmarktexperten zögerlich bei der Einstellung von Mitarbeitern. Produktionen wie in der Autobranche wurden angesichts der Kontakt- und Hygieneauflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingeschränkt oder gestoppt.